Après The Goop Lab, Gwyneth Paltrow et sa marque reviennent sur Netflix pour Sex, Love & Goop. Un programme qui, comme son nom l’indique, sera consacré à la sexualité, à l’amour et… à Goop. L’actrice et gourou lifestyle y conseillera plusieurs couples bien décidés à approfondir leur relation en explorant une plus grande intimité.

Toutefois on ignore encore si des explosions de bougies parfumées à la gloire des parties intimes de la star seront impliquées. « Nous faisons l’amour. C’est une émission consacrée à la sexualité. Nous allons parler de sexe », déclare d’emblée Gwyneth Paltrow dans la bande-annonce du programme.

Une véritable mission

« Sex, Love & Goop explore ce que signifie être vraiment intime dans une relation : exprimer ses plus grandes peurs et désirs et accepter ceux de ses partenaires », poursuit Gwyneth Paltrow dans son annonce.

Enfin, le but de cette série d’émissions qui débarquent sur Netflix le 21 octobre prochain est de servir à « la mission de Goop qui consiste à aider le public à poursuivre l’ineffable pouvoir de leur potentiel ». Rien que ça !