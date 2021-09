24 septembre 2021

Michel Drucker s'inquiète pour Bernadette Chirac

Michel Drucker a des nouvelles de Bernadette Chirac et elles sont peu rassurantes. Invité sur le plateau de C à vous, il a révélé que depuis le décès de son mari, l'octogénaire faiblissait. « Ça va comme ça peut aller... On sait que Bernadette..., a-t-il lancé, sans terminer sa phrase. J'ai fait une dernière interview avec elle il y a quelques années avant qu'elle ne parle plus. Dans la dernière année, j'ai été obligé d'aller l'interviewer chez elle et c'était très compliqué. » Il semble ainsi confirmer que la veuve du président Chirac préfère se reposer. Elle avait déjà démissionné de la tête de la fondation Pièces Jaunes en 2019 et n'avait pas assisté à l'hommage rendu à son mari à l'église Saint-Sulpice.

Loana et Sylvie Ortega règlent leurs comptes

Loana et Sylvie Ortega, les meilleures ennemies du PAF, ont réglé leurs comptes en direct sur le plateau de Cyril Hanouna, après des mois de batailles médiatiques. « Des fausses rumeurs, tu en as lancé, tu ne peux pas dire le contraire. Parce que ça a été mon amie pendant plusieurs mois », lance déjà Loana, avant que son ex-meilleure amie réplique, sur les accusations faites par la star dans les médias.

« Avant qu'on s'embrasse, Loana, je voudrais que tu t'excuses, parce que tu sais très bien que je n'ai pas voulu te tuer », lui rétorque-t-elle. « Malencontreusement, tu m'as donnée beaucoup de médicaments, mais on ne va pas en reparler », a poursuivi la star du Loft, affirmant tout de même avoir reçu des médicaments de la part de son amie.