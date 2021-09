Artiste total voire totalitaire, Kanye West ne saurait vivre dans un lieu conventionnel. Il vient de s’offrir une sculpturale maison bunker faite de béton et de verre à Malibu. D’après Dirt, le rappeur a déboursé la modique somme de 57,3 millions de dollars pour cette propriété achetée hors marché.

Le prix peut paraître démesuré pour cette demeure de 370 mètres carrés, et pourtant Kanye West aurait obtenu une sacrée ristourne puisque cette maison d’exception était à l’origine proposée à 75 millions de dollars. Et même au prix payé par l’artiste, la vente s’impose comme la seconde transaction immobilière la plus élevée de l’année à Malibu. Mais alors, qu’est-ce que cette maison a-t-elle de si particulier ? Eh bien il s’agit tout simplement de l’une des rares propriétés imaginées par l’architecte Tadao Ando aux États-Unis.

Une œuvre d’art

Kanye West, très sensible à l’architecture depuis quelques années, est devenu un inconditionnel de Tadao Ando après avoir visité Naoshima, cette île japonaise abritant une multitude de sculptures d’artistes divers mises en valeur par la créativité de l’architecte. En 2018, lors d’une interview accordée à GQ, Kanye West avait d’ailleurs déclaré que depuis qu’il avait visité le lieu, il rêvait de vivre dans une sculpture Turrell, l’artiste connu pour ses mises en lumière.

Enfin, sur le plan pratique, cette maison a l’avantage d’être à seulement une demi-heure en voiture de l’immense propriété de Hidden Hills qu’il avait acheté avec Kim Kardashian et qu’elle occupe toujours avec leurs enfants.