Tout n’a visiblement pas été dit concernant la tutelle de Britney Spears. Après Framing Britney Spears pour Hulu, c’est au tour de Netflix de se pencher sur la situation de la star. La plateforme de streaming a diffusé un préteaser de Britney vs Spears sur Twitter et Instagram.

Il s’agit d’un message laissé par Britney Spears à un avocat. L’enregistrement date du 21 janvier 2009 à minuit et demi. On y entend la chanteuse évoquer – déjà – la fin de sa tutelle. « Bonjour, mon nom est Britney Spears, je vous ai déjà appelé un peu plus tôt. Je vous rappelle parce que je voulais juste m’assurer que durant le processus d’élimination de la tutelle… », dit-elle, avant que l’image ne se coupe pour laisser place au titre du documentaire.

Etonnant

On n’en saura donc pas plus, mais Netflix a promis de dévoiler la bande-annonce complète de Britney vs Spears aujourd’hui. Néanmoins, cet enregistrement interroge, notamment à cause de la date. Cet été, Britney Spears a déclaré au juge qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander elle-même à mettre fin à sa tutelle.

La star a-t-elle menti ? La réponse sera sans doute dans le documentaire de Netflix, qui n’a pas encore annoncé de date de sortie. A en croire le NME, le projet aurait été lancé il y a un an et serait réalisé par Erin Lee Carr, déjà aux commandes des documentaires How to Fix A Drug Scandal et I Love You, Now Die : The Commonwealth vs. Michelle Carter.