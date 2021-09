21 septembre 2021

Idris Elba profite de la Fashion Week de Londres

Avant de débarquer à Paris, la Fashion Week était à Londres et Idris Elba était bien évidemment de la partie. Le natif de la capitale britannique a ainsi assisté au défilé de Roland Mouret avec son épouse, Sabrina Dhowre. Ils ont d’ailleurs posé avec le styliste après son défilé printemps/été 2022, avant de signer quelques autographes aux fans en partant, comme on peut le voir dans les Stories Instagram de la star de Luther. Ils ont également tourné un spot pour le magazine Vogue, vantant les mérites des bijoux Tiffany and Co. La Fashion Week de Londres se termine aujourd’hui et se poursuit à Milan, avant d’atterrir à Paris à la fin du mois.

Le chien de Justin Theroux a son propre compte Instagram

Ben Affleck est « en admiration » devant Jennifer Lopez

Pour la première fois depuis qu’ils sont à nouveau en couple, Ben Affleck s’est exprimé sur Jennifer Lopez. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les sentiments sont profonds. L’ancien Batman a déclaré à Adweek être « en admiration devant l’impact que Jennifer a sur le monde ». « Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai été témoin des effets de la différence de représentation parce que régulièrement, des femmes de couleur approchent Jennifer pour lui dire qu’elle est leur exemple de femme forte qui réussit et n’hésite pas à demander sa juste part du gâteau dans le travail et combien ça compte pour elles », a-t-il déclaré.

Selon Ben Affleck, « peu de gens dans l’histoire ont eu un tel effet » en permettant à des minorités de se sentir intégrées aux Etats-Unis. En comparaison, il considère que lui ne fait « que des films qui touchent les gens ».