21 septembre 2021

Ashley Graham attend des jumeaux

Ashley Graham a révélé sur Instagram attendre des jumeaux ! La top-modèle est en effet enceinte pour la deuxième fois, et le petit Isaac va donc avoir deux frères ! Elle a ainsi partagé sur Instagram une vidéo d’elle passant une échographie. « Ce sont des jumeaux ? » demande-t-elle. « C’est un pénis… et c’est une fille », ajoute-t-elle, avant d’être corrigée par le médecin, qui lui explique qu’elle est enceinte de deux garçons. « Nous allons avoir trois garçons ! », lance-t-elle alors à son mari.

Gérard Depardieu vote aux élections législatives russes

Britney Spears est de retour sur Instagram

Britney Spears fait son grand retour sur Instagram, seulement six jours après avoir désactiver son compte afin de prendre du temps pour fêter ses fiançailles avec Sam Asghari, son petit ami de longue date.,« Quelques photos de mon week-end de célébrations de mes fiançailles avec… oh mon Dieu… fiancé ! Je ne peux toujours pas le croire ! Je ne pouvais pas rester trop longtemps loin d’Insta, donc me revoilà déjà », a-t-elle posté en légende de deux photos d’elle, qui ont attiré l’attention des fans. Les clichés ressemblent en effet beaucoup à ceux publiés en février par la star, notamment au niveau du maquillage, et la teinture rouge qu’on lui a vue récemment semblant avoir disparu. De quoi alimenter une fois de plus les rumeurs selon lesquelles Britney Spears ne serait toujours pas libre…