Tom Ford est en deuil. Le styliste a annoncé via ses agents que Richard Buckley, son mari, est décédé à l’âge de 72 ans. Le communiqué indique que le journaliste de mode est mort « de causes naturelles après une longue maladie ».

« C’est avec une grande tristesse que Tom Ford annonce le décès de son mari bien-aimé depuis 35 ans, Richard Buckley. Richard est décédé paisiblement dans leur maison de Los Angeles, avec Tom et leur fils Jack à ses côtés », indique le message, relayé par People.

Richard Buckley s’était illustré en tant que journaliste de mode, devenant notamment rédacteur en chef de Vogue Hommes International.

Coup de foudre

Tom Ford et Richard Buckley, qui vivaient entre l’Italie, Londres, Los Angeles et New York, étaient en couple depuis 1986, date de leur rencontre dans un ascenseur en marge d’un défilé. Un coup de foudre total. « Nos yeux se sont croisés et en un instant, nous nous sommes installés ensemble. On est ensemble depuis ce moment-là », avait expliqué le créateur de mode à People en 2016.

Le couple avait accueilli, en 2012, un fils, Alexander John surnommé Jack, né via mère porteuse. Deux ans plus tard, ils avaient officialisé leur relation en se mariant, juste après la légalisation des mariages homosexuels aux Etats-Unis.