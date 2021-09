20 septembre 2021

Gillian Anderson a photobombé malgré elle Timothée Chalamet (et s’en amuse)

Les selfies sont peut-être interdits lors du Met Gala, mais tout le monde ne respecte pas le règlement à la lettre. C’est le cas de Timothée Chalamet et Kid Cudi, qui ont fait une photo pendant le dîner de gala. Derrière l’appareil, rien de moins que Kendall Jenner en guise de photographe. Et en fond, on peut voir Gillian Anderson attablée.

Un cliché qui a beaucoup fait rire la star de Sex Education. « Je n’ai jamais été aussi cool », a-t-elle commenté sur Twitter en relayant l’image.

La princesse Beatrice a accouché

Idris Elba ouvre un bar à vin à Londres

A partir du 18 octobre, si vous vous rendez à Londres, vous pourrez directement aller à pied au nouveau bar à vin d’Idris Elba. Comme le relaye le NME, l’acteur de Luther ouvrira à cette date Porte Noire, du nom de sa marque de vin et de champagne.

Vous aurez le choix parmi une sélection de 800 bouteilles (à consommer avec modération) et pour accompagner votre verre, c’est à la cuisine de bistrot française que l’établissement fait confiance. A la carte, notamment, des œufs en meurette ou des planchas de fromage et de charcuterie. Le lieu sera facile à trouver : à quelques encablures de la sortie de l’Eurostar à St Pancras, dans la zone rénovée où de nombreux commerces ont ouvert.