17 septembre 2021

Irina Shayk refuse de parler de Kanye West

Irina Shayk et Kanye West ont-ils été en couple ? Le sont-ils toujours ? On ne le saura peut-être jamais. En tout cas, ce n’est pas la mannequin qui va le dévoiler. Interrogée sur le sujet par le site High Snobiety, la beauté russe n’a ni confirmé, ni démenti les rumeurs. « Demain, il y aura une rumeur selon laquelle je sors avec mon portier, O.K. ? Et après-demain, ce sera quelqu’un d’autre. Ecoutez, il y a toujours quelque chose, et je le garde pour moi », a-t-elle déclaré.

Les premières informations autour d’une romance éventuelle sont nées des photos de la mannequin, retrouvant le rappeur dans le sud de la France à l’occasion de son 44e anniversaire, cet été. Depuis, ils n’ont que rarement été aperçus ensemble, mais les rumeurs n’ont pas cessé pour autant.

Angelina Jolie a été reçue à la Maison Blanche

Les antivax reprennent des fake news de Nicki Minaj

Nicki Minaj est, peut-être malgré elle, devenue la porte-parole des antivax. Des manifestants, opposés à la vaccination, ont été aperçus devant le CDC (Center for Disease Control) d’Atlanta, scandant des messages de soutien à la rappeuse et s’opposant au docteur Anthony Fauci.

« Nicki Minaj me dit la vérité, Fauci m’a menti », peut-on entendre dans des images diffusées sur Twitter. Une référence aux récents tweets de l’interprète de Super Bass, qui s’était déclarée opposée aux vaccins et avait même affirmé qu’un ami de son cousin s’était retrouvé « avec les testicules gonflés » après avoir reçu une injection. D’après le NME, les manifestants seraient des membres d’un groupe qui se fait appeler « Black Hammer ».