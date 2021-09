15 septembre 2021

Emmanuel Moire est en couple et prêt à être papa

Emmanuel Moire est en couple, et a hâte de devenir père ! Le chanteur, révélé en 2005 dans Le Roi Soleil, a dévoilé à Nous Deux ses projets personnels. « Il y a longtemps que je pense à avoir des enfants. Dans ma vie d’homme, je sens que j’ai de grandes choses à accomplir. Je dois être père, je ne conçois pas ma vie autrement. Aujourd’hui, je ne suis plus tout seul à y réfléchir. Et je sais que ça va arriver », a-t-il expliqué, affirmant qu’il sera « un super papa », grâce à son « rapport naturel » avec les enfants.

« Je suis d’ailleurs deux fois parrain et je prends ce rôle très au sérieux. Dès que je suis en présence de mes filleuls, je me reconnecte au petit garçon que j’étais. J’adore ça. J’aime jouer avec eux, accompagner leur enthousiasme et surtout leur parler normalement », explique-t-il.

Nathalie Marquay répond à Geneviève de Fontenay

Après les déclarations fracassantes de Geneviève de Fontenay, qui attribuait la victoire de Nathalie Marquay au concours Miss France de 1987 à un truquage de l’élection, la femme de Jean-Pierre Pernaut a tenu à mettre les choses au clair dans les colonnes de Femme Actuelle. Si elle affirme que les propos de l’ex-dirigeante du comité Miss France la font « trop rire », elle offre aussi sa théorie sur la malchance de Miss Réunion, qui aurait dû gagner selon Geneviève de Fontenay.

« Comme c’était la première élection diffusée à la télévision, les Réunionnais – qui ont trois heures de plus de décalage horaire en hiver – ne se sont pas trop mobilisés pour voter. Mais de là à dire que c’est truqué… J’en suis la première choquée », affirme-t-elle à la publication. Des propos qui lui font « mal au cœur pour elle ». « Elle me fait pitié », ajoute l’actrice. La hache de guerre n’est pas près d’être enterrée entre les deux anciennes amies…