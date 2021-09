7 septembre 2021

Le concert hommage à Johnny aura lieu sans David Hallyday et Laura Smet

Le 14 septembre prochain aura lieu un concert hommage à Johnny Hallyday, organisé par sa veuve Laeticia, en compagnie de plusieurs stars, telles que Gad Elmaleh, Jenifer, Patrick Bruel, Louane, Christophe Maé, Florent Pagny, Pascal Obispo, Calogero, et Julien Doré... mais sans David Hallyday et Laura Smet, d'après Le Figaro !

Si plusieurs médias affirmaient que la fille aînée du taulier assisterait au concert, elle s'est contentée d'un laconique démenti sur Instagram. « Laura Smet ne sera pas présente le 14 septembre prochain à l'AccorHotels Arena », a-t-elle posté.

Même son de cloche du côté de David Hallyday, selon Benjamin Castaldi. « Il semblerait que les places soient payantes. Au départ, l'argent devait aller à une association, il semblerait que tout n'aille pas à l'association. Quand les artistes ont appris cela, certains auraient demandé des cachets, qu'ils n'auraient pas eus. David ne serait pas là à cause de cela », a-t-il avancé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.

En outre, il semble aussi que les deux « vieilles canailles », Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, évitent aussi l'AccorHôtels Arena.

Cardi B a accouché

Nabilla ne veut plus vivre en France

Nabilla a été traumatisée par le cambriolage qu'elle et son mari Thomas ont subi en juillet dernier, alors qu'ils échangeaient à nouveaux leurs vœux au Château de Chantilly. Extrêmement secouée par le fait que son fils Milann était présent dans une pièce mitoyenne alors qu'on dérobait tous les cadeaux de mariage du couple, ainsi que des bijoux d'une valeur sentimentale, l'influenceuse, qui vit depuis plusieurs années à Dubaï, a révélé sur Snapchat qu'elle ne se sentait pas en sécurité en France, et qu'elle ne retournerait pas y vivre.

« Pour moi, la France reste un pays qui n'est pas sécurisé. Tout le monde s'étonne qu'on s'en va mais si vous ouvrez un peu les yeux, vous verrez qu'on s'est tous, sans exception, fait braquer, cambrioler, séquestrer ou menacer...C'est fatiguant et ça n'arrive pas qu'aux gens connus ! », révèle celle qui pense aussi aux Etats-Unis, notamment Los Angeles. « On adore et on y est en sécurité, comme à Dubaï. Faut arrêter de se voiler la face. La France, c'est hors de question », conclut-elle.

Entre la France et Nabilla, le divorce semble consommé depuis ce mariage un peu tragique!