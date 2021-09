Elle se porte bien. Jane Birkin, 74 ans, « a subi une forme légère d’accident vasculaire cérébral il y a quelques jours », a fait savoir sa famille dans un communiqué. Elle va bien, mais annule tout de même sa venue au Festival du film américain de Deauville. « Ses proches souhaitent qu’on respecte la tranquillité nécessaire à sa convalescence, peut-on également lire. Jane a hâte de retrouver son public. »

Le quotidien de Jane Birkin dans un documentaire

Outre sa présence au festival de Deauville, la participation de l’artiste au festival Ciné Rencontres dans le Cotentin cette semaine est également annulée. Jane Birkin devait défendre dans ces rendez-vous cinématographiques le film Jane par Charlotte, réalisé par sa fille Charlotte Gainsbourg et déjà présenté cet été à Cannes, hors compétition. Ce documentaire, tendre et introspectif, montre le quotidien de Jane Birkin, dans sa maison en Bretagne, la passion partagée avec sa fille pour les chiens, et aborde aussi les sujets douloureux de l’absence et de la maladie.

Lors de ses dernières apparitions publiques, Jane Birkin s’était montrée en grande forme, que ce soit à Cannes ou aux Francofolies de La Rochelle, où elle chantait un répertoire tiré de son dernier album conçu avec Etienne Daho, et de chansons classiques écrites pour elle par Serge Gainsbourg.