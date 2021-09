2 septembre 2021

Regé-Jean Page était de sortie avec sa petite amie

Pour celles et ceux qui en doutaient encore, Regé-Jean Page n’est pas un cœur à prendre. Preuve en est sa venue aux GQ Men of the Year Awards avec celle qui partage sa vie. L’acteur de La Chronique des Bridgerton et Emily Brown sont d’ailleurs repartis de la cérémonie, qui se déroulait à la Tate Modern de Londres, main dans la main, comme le relaye JustJared, photos à l’appui.

La jeune femme est rédactrice freelance et leur histoire est on ne peut plus sérieuse, puisqu’ils vivent ensemble dans le nord de la capitale britannique.

Kanye West semble avoir trompé Kim Kardashian

Hurricane, l’un des 27 titres qui composent Donda, est-il un aveu de la part de Kanye West ? Si on se réfère aux paroles, le rappeur n’a pas été d’une grande loyauté envers Kim Kardashian tout au long de leur mariage. Il déclame notamment « traîner avec une nouvelle fille » et « toujours faire le player même après deux enfants ».

D’après une source de Page Six, cette chanson est « un témoignage de tout ce qu’il a fait de mal et il prend ses responsabilités pour la fin de leur mariage ». Est-ce pour cela que Kim Kardashian a accepté de jouer le rôle de la mariée lors de la dernière Listening Party de Ye alors qu’elle a demandé le divorce en février ? Faute avouée à moitié pardonnée, dit-on…