1er septembre 2021

Lââm fête ses 50 ans

Lââm fête aujourd’hui son cinquantième anniversaire ! Pour l’occasion, la chanteuse a posté diverses photos d’elle sur Instagram, dont une d’elle, bébé, avec la mention « A star is born », soit « une star est née », ainsi qu’une autre avec Charles Aznavour. « Hier encore j’avais 20 ans. Aujourd’hui 50 ans. Eh oui Charles…. », a-t-elle écrit en légende du cliché.

La star a aussi partagé une photo de son gâteau d’anniversaire et de son imposante bougie, remerciant ses fans pour les messages et les encouragements, mais ajoutant qu’elle ne peut pas répondre à tout le monde à cause d’une « tendinite ». Espérons que cela ne l’empêchera pas d’exceller dans la prochaine saison de Danse avec les stars, qui débutera le 17 septembre prochain. En tout cas, comme on peut le voir, Lââm se repose dur… après l’effort !

Renaud a l’air de retour en studio

Que nous concocte le docteur Renaud ? A en croire la page Facebook gérée par son équipe, le chanteur est retourné en studio. « Comme une odeur de studio dans l’air », est-il écrit en légende de ce cliché de l’artiste devant une table de mixage.

Renaud avait sorti Corona Song au plus haut de la crise du Covid-19, un titre qui se voulait léger mais qui pas convaincu. Néanmoins, il en faut plus pour désemparer les fans du Phénix et ses amis, à l’image de la page officielle d’Hughes Aufray, qui a salué « une bonne nouvelle ». D’autres se demandent s’il s’agira d’une suite à Manatthan-Kaboul.