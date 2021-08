31 août 2021

Britney Spears est fan de « Cruella »

Britney Spears est vraiment fan de Cruella et de la performance d’Emma Stone dans ce nouveau Disney tiré de l’univers des 101 Dalmatiens. « Ok, je le regarde au moins 3 ou 4 fois par semaine… Je l’adore ok ? Emma Stone est absolument adorable, et j’ai l’impression d’avoir à nouveau 6 ans en le regardant », dévoile-t-elle sur Instagram, ajoutant être touchée par « l’imagerie, et la façon dont l’histoire mène votre imagination ».

Perspicace, un de ses fans a appelé en commentaire à « caster Britney dans la suite de Cruella ». Et pourquoi pas un retour de Britney Spears sur grand écran ?

Laury Thilleman tient son copain en laisse .

Il n’y a pas que Britney Spears qui aime Cruella et ses dalmatiens. Laury Thilleman et Juan Arbelaez sont eux aussi très fans du personnage Disney et ont mis la barre très haut ! L’ex-Miss France a en effet publié sur Instagram un cliché d’elle et de son chéri habillés, elle en Cruella, le tenant en laisse, vêtu en dalmatien.

« Juan Arbelaez en avait toujours rêvé et ça se voit », peut-on lire en légende des clichés, sur lesquels ce dernier a plutôt l’air renfrogné, contrairement à Laury Thilleman, un sourire éclatant aux lèvres !

« Vous êtes parfaits », a répondu Elodie Frégé. « Perfect match », ajoute Vaimalama Chaves.