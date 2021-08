L’université de Millersville (Pennsylvanie) et la police ont confirmé ce samedi le décès de l’acteur Matthew Mindler. Agé de 19 ans, l’ex-enfant star, qui était notamment connu pour avoir donné la réplique à Tom Rudd, Elizabeth Banks et Zooey Deschanel dans Our Idiot Borther en 2011, éait porté disparu depuis mardi soir, rapporte TMZ.

Son corps a été retrouvé sans vie samedi matin à dans le canton de Manor, a proximité du campus et a été transporté au Centre médico-légal du comté de Lancaster « pour une enquête plus approfondie », a précisé l’université dans son communiqué. Les causes du décès n’ont pas été précisées.

Le jeune acteur avait aussi été vu dans des épisodes des séries As the World Turn et Frequency, ainsi que dans le téléfilm Chad : An American Boy.