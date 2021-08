25 août 2021

Danny Masterson met en vente sa maison de Los Angeles

Danny Masterson, connu pour ses rôles dans That 70’s Show et The Ranch, a mis en vente sa maison de Los Angeles, pour un peu moins de 7 millions de dollars. Alors qu’il a des frais d’avocats à payer dans son procès pour viol, et qu’il n’a plus d’emploi, se débarrasser de cette sympathique villa (qui a un jour appartenu à Chuck Berry) paraît être une riche idée.

Ses acquéreurs pourront profiter de quatre chambres, trois salles de bains, en plus d’une maison pour les invités qui sert de studio d’enregistrement. Une piscine est évidemment à disposition.

D’après les accusations portées à l’encontre de son propriétaire, la villa en question n’a pas pu être le témoin des crimes présumés. Etrange coïncidence, son précédent propriétaire, Chuck Berry, avait lui aussi été accusé à plusieurs reprises de harcèlement et d’agressions sexuelles.

Billie Eilish a une nouvelle coupe de cheveux

Billie Eilish a dit adieu à ses longs cheveux blonds, et porte maintenant un carré court, inspirée par sa maman. La superstar a dévoilé le changement dans sa Story Instagram, ajoutant qu’elle « adore ».

« Partis ! », a-t-elle aussi légendé une courte vidéo d’elle se passant les doigts dans les cheveux. Cela fait deux changements massifs pour la chanteuse, qui est passée en mars d’une couleur vert néon et noire au blond !