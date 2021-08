25 août 2021

Courteney Cox joue du piano pour son petit ami

Courteney Cox s’est livrée à une performance de Unwritten, de Natacha Bedingfield, qui l’accompagne au chant tandis qu’elle joue du piano. La comédienne et la chanteuse répètent avec Rod Castro pour un événement spécial à l’Institute of the Environment & Sustainability de l’université de Los Angeles, le 13 octobre prochain. Mais c’est à son amoureux, le musicien de Snow Patrol, Johnny McDaid, que la star de Friends pensait. Et elle le lui a fait savoir via Instagram. « Voilà ce qu’on fait, je t’aime », lance-t-elle à la caméra, avant que son acolyte ne se lance dans le début des paroles de I’ll Be There For You, le générique bien connu de Friends.

Vincent Cassel et Tina Kunakey célèbrent leurs trois ans de mariage

Kanye West entame les démarches pour changer de nom

Kanye West veut officiellement se faire appeler « Ye ». D’après des documents obtenus par The Blast, le rappeur a demandé à un juge de Los Angeles, ce mardi, de changer son nom, Kanye Omari West, pour Ye, son surnom de longue date.

Comme le rappelle TMZ, en Californie, « à moins qu’il n’y ait de preuve que le changement de nom soit demandé pour commettre une fraude ou d’autres choses illégales, le juge l’approuvera ». Il y a donc de bonnes chances pour que Kanye West soit bientôt connu sous le nom de « Ye », abandonnant par là même son patronyme. Il a invoqué des « raisons personnelles » pour justifier ce changement de nom. L’artiste avait sorti un album en 2018 intitulé Ye.