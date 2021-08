Le cœur du prince Harry appartient toujours à l’armée. Le fils du prince Charles a envoyé un message aux vétérans des armées du monde entier à se « soutenir les uns les autres », alors que les Talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan après l’évacuation de l’armée américaine. Le duc de Sussex connaît bien le terrain et l’état d’esprit des militaires pour y avoir été envoyé deux fois lorsqu’il était soldat de l’armée britannique.

Par ailleurs, le prince Harry a créé les Invictus Games, qui soutiennent les vétérans blessés au combat à travers des compétitions sportives. C’est sur le compte de la fondation qu’il s’est adressé aux militaires.

Solidarité

« Ce qu’il se passe en Afghanistan résonne à travers toute la communauté internationale des Invictus. Nombre de nations et de participants ayant pris part aux Invictus Games sont liés par une même expérience, celle de servir en Afghanistan ces deux dernières décennies, et nous avons, pendant de nombreuses années, participé à ces jeux aux côtés de l’équipe d’Afghanistan des Invictus Games. Nous encourageons tout le monde, à travers le réseau des Invictus – et la communauté militaire au sens large – à entrer en contact les uns avec les autres pour vous offrir du soutien », peut-on lire dans ce texte signé du prince Harry, mais aussi de Dominic Reid, le PDG de la fondation.

Le prince Harry avait créé les Invictus Games en 2014, quelques mois avant de revenir à la vie civile, pour montrer aux vétérans qu’il reste à leurs côtés. Un événement très cher à son cœur, puisque c’est lors des jeux de 2017 qu’il a fait sa première apparition officielle avec Meghan Markle, qu’il a épousée en 2018 et avec qui il a eu deux enfants, Archie et Lilibet Diana. Les Invictus Games ont été annulés ces deux dernières années à cause de la pandémie de Covid-19 et se dérouleront en 2022 à La Haye.