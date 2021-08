Au revoir Madame Hudson. L’actrice britannique Una Stubbs, visage du petit écran, est décédée jeudi 12 août à l’âge de 84 ans, a annoncé la BBC.

Selon son agent, la comédienne était malade depuis plusieurs mois. Elle est décédée à son domicile d’Edimbourg, en Écosse, entourée de sa famille. « Maman s’est éteinte paisiblement aujourd’hui auprès des siens », ont annoncé ses fils Joe et Christian Henson et Jason Gilmore dans un communiqué.

Fière d’une cinquantaine années de carrière, Una Stubbs a notamment joué dans le film Summer Holiday, en 1963, puis dans les séries Till Death Us Do Part, Worzel Gummidge, In Sickness and in Health. Elle était aussi connue pour son rôle de la logeuse Madame Hudson dans la série Sherlock, aux côtés de Martin Freeman et Benedict Cumberbatch.

« L’irremplaçable cœur et âme de Sherlock »

Sa disparition a ému plusieurs de ses anciens partenaires à l'écran, à commencer par Benedict Cumberbatch. « Una était une amie merveilleuse, talentueuse, élégante, douce, joyeuse et honnête. C’était un plaisir de travailler à ses côtés, de rire avec elle et de la faire rire. Elle était si humble et pourtant si formidable. Elle illuminait la pièce et elle manquera profondément à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître », s’est-il ému dans le magazine Hello.

Les co-créateurs de Sherlock Steven Moffat et Mark Gatiss ont aussi rendu hommage à « la plus belle lumière de Baker Street… (…) C’était l’irremplaçable cœur et âme de Sherlock ». Ils saluent une femme « merveilleuse », « une actrice pleine de grâce ».

It was one of the great joys of my life to work so closely with and to adore Una Stubbs. She was a wonderful, wonderful woman and a great and serenely graceful actor. Mischief was in her blood. We were so blessed that she became our imperishable Mrs Hudson. Goodbye, darling. ❤️ — Mark Gatiss 💙 (@Markgatiss) August 12, 2021