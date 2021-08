Cinq ans. C’est le temps qu’il aura fallu à Beyoncé pour peaufiner son septième album studio. La chanteuse a confirmé avoir travaillé « en studio pendant un an et demi » pour mettre au point son prochain disque.

« Parfois cela me prend un an pour chercher personnellement parmi des milliers de sons le bon kick ou la bonne caisse claire. Un refrain peut avoir 200 harmonies empilées. Mais rien ne remplace l’amour, la passion et la renaissance que je ressens en studio d’enregistrement. Après 31 ans, c’est la même excitation que j’avais à neuf ans. Oui, de nouvelles musiques arrivent ! », a-t-elle confié à Harper’s Bazaar.

Le monde d’après

Beyoncé a donc profité, comme beaucoup d’artistes, de l’arrêt provoqué par la pandémie de Covid-19 pour se recentrer et se renouveler. « Avec l’isolement et l’injustice qu’on a connus l’année dernière, je pense que nous sommes prêts à nous échapper, voyager, aimer et rire à nouveau. Je ressens une renaissance émerger et je veux faire partie de celles et ceux qui nourrissent cette échappée de toutes les façons possibles », a ajouté l’interprète de Drunk in Love.

L’artiste a pris l’habitude de sortir ses albums par surprise, comme ce fut le cas avec Lemonade, sa dernière production studio en solo, en 2016, ou bien encore Everything Is Love, l’ album collaboratif sorti en 2018 avec son époux Jay-Z. Elle n’a donc annoncé aucune date précise pour ce nouvel opus. Néanmoins, avec son quarantième anniversaire le 4 septembre prochain, les fans peuvent légitimement espérer mettre fin à leur attente assez rapidement.