Un trait d’humour pour rassurer. Bob Odenkirk, star de la série Better Call Saul, a envoyé un message rassurant à ses admirateurs et admiratrices sur Twitter. « Je vais bien. J’ai eu ma propre semaine à la "Wonderful life" avec des personnes affirmant que je rendais ce monde légèrement meilleur. Wow ! Merci, j’aime tout le monde à l’heure actuelle mais soyons raisonnables ! », s’est-il exclamé sur le réseau social.

Le 27 juillet dernier, l’acteur âgé de 58 ans, a souffert d’un « incident cardiaque » alors qu’il était en plein tournage de la sixième et dernière saison du spin-off de Breaking Bad. Il avait alors été transporté à l’hôpital en urgence dans l’Etat du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis. Quelques jours plus tard, il prenait la parole et confirmait qu’il avait fait « une petite crise cardiaque. »

Un acteur multirécompensé

Dans Breaking Bad, Bob Odenkirk incarnait Saul Goodman, l’avocat sans scrupule de Walter White, professeur de chimie devenu baron de la drogue. Dans Better Call Saul, il joue Jimmy McGill, un avocat hâbleur, sans envergure et à moitié véreux qui n’est pas encore devenu le Saul Goodman de Breaking Bad.

Bob Odenkirk a reçu quatre Emmy et a été nommé plusieurs fois aux Golden Globes pour son rôle dans Better Call Saul. Il avait par le passé remporté deux Emmy en tant qu’auteur dans d’autres productions. La sixième saison de Better Call Saul est attendue pour début 2022.