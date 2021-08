Deux mois après le drame, la justice avance. Un homme de 26 ans a été arrêté et inculpé pour l’accident de la route qui a causé la mort de l’actrice américaine Lisa Banes en juin à Manhattan, a indiqué la police new-yorkaise vendredi. L’homme a été arrêté jeudi et inculpé pour refus de céder la priorité à un piéton et délit de fuite après un accident mortel, a expliqué un porte-parole de la police à l’AFP.

Lisa Banes, 65 ans, qui était en visite à New York le 4 juin, avait souffert d’un traumatisme crânien à la suite de l’accident, causé par un deux-roues qui avait brûlé un feu rouge alors qu’elle s’était engagée pour traverser la rue. Elle était morte dix jours plus tard. L’accident avait eu lieu à proximité du centre culturel Lincoln Center, dans le quartier Upper West Side à Manhattan.

Un appel à témoins lancé

Alors que Lisa Banes luttait pour sa survie à l’hôpital, son épouse, Kathryn Kranhold avait lancé un appel à témoins dans le journal The Daily News, pour retrouver le conducteur du scooter.

Lisa Banes avait joué dans de nombreux films, au cinéma et au théâtre, dans des « sitcoms » dont Roseanne, et au théâtre, à Broadway. Au cinéma, ses rôles les plus remarqués étaient dans Gone Girl (2014) et Cocktail (1988), aux côtés de Tom Cruise.