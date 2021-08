Ellen Pompeo arrive à un véritable tournant. Tandis qu’elle vient de signer pour une 18e saison de Grey’s Anatomy, l’actrice se demande si elle continuera à jouer la comédie lorsqu’elle quittera la série à succès. « Je ne dis pas que je ne jouerai plus jamais, il se peut très bien que je le fasse, mais je ne suis pas très enthousiaste à l’idée de poursuivre ma carrière d’actrice », a-t-elle confié lors d’un passage dans le podcast Ladies First with Laura Brown.

En fait, l’actrice, qui incarne Meredith Gray dans la série hospitalière depuis les tout débuts, en a tout simplement ras le bol des plateaux de tournage. « S’asseoir dans des caravanes, voyager, tourner ceci à Atlanta, tourner cela à Vancouver. Je n’ai aucune envie d’aller m’asseoir dans des caravanes à 11h du soir et d’attendre de tourner des scènes et de voir des AD (assistants réalisateurs) frapper à ma porte pour me dire quand je pourrai déjeuner, a continué Ellen Pompeo. Vous voyez, c’est pour les personnes qui sont restées jeunes », ajoute-t-elle.

Des projets à la pelle

Si Ellen Pompeo semble lassée du métier d’actrice, elle ne compte pas rester inactive pour autant. « Je suis plutôt une femme d’affaires à ce stade de ma vie. Je suis enthousiaste à l’idée d’investir dans des entreprises et de démarrer une entreprise. C’est un domaine de croissance qui me passionne, en utilisant mon cerveau de manière différente », confie-t-elle.

Et la star de 51 ans a déjà des projets plein la tête, notamment un podcast baptisé Tell Me, qu’elle s’apprête à lancer d’ici peu.