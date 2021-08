Etre vacciné ou perdre son emploi, c’est ce que vient de vivre le batteur de The Offspring . Peter Parada a annoncé ne plus faire partie du groupe de punk rock qu’il avait intégré en 2007 suite à son refus d’être vacciné contre le Covid-19.

« Puisque je suis dans l’incapacité de me plier à ce qui ressemble de plus en plus à une obligation dans l’industrie, il a été récemment décidé que l’on ne peut pas tourner, ou être en studio avec moi. Je ne serai pas aux prochains concerts », a-t-il partagé sur Instagram, tout en détaillant pourquoi il refusait le vaccin contre le covid.

Syndrome de Guillain-Barré

« A cause de mon passif médical et des effets secondaires de ces vaccins, mon médecin m’a conseillé de ne pas être vacciné pour l’instant. J’ai eu le virus il y a un peu plus d’un an, les effets ont été faibles sur moi ce qui me fait penser que je serai capable de le gérer à nouveau, mais je ne suis pas aussi certain de survivre à un autre syndrome de Guillain-Barré post-vaccination, qui remonte à mon enfance et qui a évolué en pire avec le temps. Malheureusement pour moi (et pour ma famille qui espère m’avoir à leur côté un peu plus longtemps), les risques sont bien plus importants que les bénéfices », a expliqué Peter Parada.

Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie auto-immune rare qui touche les nerfs périphériques. Si la majorité des personnes atteintes se remet totalement, la maladie peut, dans les cas graves, entraîner une paralysie presque totale, jusqu’à provoquer la mort. L’agence américaine du médicament a par ailleurs confirmé que le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, majoritairement administré à la population américaine, présentait un « risque accru » de développer le syndrome de Guillain-Barré. 100 cas ont été diagnostiqués (95 graves nécessitant une hospitalisation et un mort) sur 12,5 millions d’injections.

The Offspring n’a pas encore commenté les explications de Peter Parada.