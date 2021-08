4 août 2021

Bo Derek et John Corbett sont mariés

Après vingt ans ensemble, Bo Derek et John Corbett se sont enfin mariés. Mais pas de fastueuses noces chroniquées par la presse people pour le couple. Comme l’a révélé l’acteur de Sex and the City, le couple s’est dit « oui » en toute tranquillité et en secret en décembre dernier !

« Nous nous sommes mariés, et c’est probablement la première fois que nous en parlons à quelqu’un. Nous aimons préserver notre vie privée, nous n’avons pas fait d’annonce. Tous nos amis et notre famille le savaient. Mais c’est la première fois que l’un d’entre nous en parle publiquement, parce que nous n’en avons pas vraiment eu l’occasion. Après vingt ans (de vie commune), nous avons décidé de nous marier. Nous ne voulions pas que 2020 soit cette chose que tout le monde regarde en arrière et déteste… Tirons-en une bonne chose ! », a-t-il dévoilé sur le plateau de The Talk. John Corbett et Bo Derek sont ensemble depuis 2002.

Jennifer Lopez et Ben Affleck partent en quête de bijoux

Les aventures de Bennifer continuent et cette fois du côté de Capri où Jennifer Lopez et Ben Affleck ont fait du shopping de bijoux ! Le couple a en effet rendu visite à la boutique de Faraone Mennella, dans la ville italienne, la semaine dernière, selon TMZ. L’interprète de Jenny From The Block y aurait essayé un collier en tourmaline verte d’une valeur de 41.000 dollars, ainsi que des créoles colorées à 2.850 dollars.

Cependant, comme l’a dévoilé un représentant de la boutique à la publication, aucune bague n’a été essayée… Il semblerait que pour l’instant, les fiançailles ne soient pas (encore) dans les projets de Bennifer…