3 août 2021

Faustine Bollaert fait une tendre déclaration à ses enfants

Faustine Bollaert a profité de ses vacances pour rendre un tendre hommage à ses enfants. Publiant sur Instagam une photo d’eux, de dos, en train de jouer au bord d’un bassin, elle a évoqué sa « raison de vivre ». « Que c’est bon de pouvoir en profiter pleinement… », écrit-elle, expliquant qu’ils « grandissent si vite ». La présentatrice a deux enfants avec l’auteur Maxime Chattam, Abbie et Peter, âgés respectivement de huit et six ans.

Matt Pokora joue au football avec Laure Boulleau

Karine Le Marchand savoure sa chance d’être en vacances

Karine Le Marchand est en vacances, et elle compte bien en profiter ! Après une année éreintante, il est en effet temps de recharger ses batteries, et c’est avec humour que l’animatrice a annoncé qu’elle prenait du temps ! Partageant sur Instagram une photo de ses « knackis » (ses jambes) à la plage, elle a souhaité « courage aux juillettistes qui reprennent le boulot », tout en remerciant les « saisonniers qui font tout pour que nos vacances soient parfaites ». « Et de gros baisers à ceux qui ne partent pas. Je mesure ma chance d’être ici, en compagnie de ma Princesse Alya à qui j’ai trop peu consacré de temps cette année », a-t-elle ajouté.