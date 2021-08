3 août 2021

Zayn Malik a un nouveau tatouage dans le cou

Zayn Malik s’est offert un nouvel encrage, et bien visible cette fois puisqu’il est dans le cou ! L’ancien membre de One Direction a en effet dévoilé sur Instagram qu’il s’était fait tatouer une aile, en style « old school », ainsi qu’une phrase écrite sur sa mâchoire. Cependant, les fans, pourtant très prompts à tout déchiffrer, n’ont pas encore percé le mystère derrière l’écriture. Zayn Malik, de son côté, n’a pas fait de commentaire et n’a pas légendé les images.

Karine Ferri se ressource en famille dans le Sud

Paul McCartney est vacciné et incite ses fans à en faire de même

Paul McCartney tient à sa santé, ainsi qu’à celle de ses fans. L’ancien Beatles a, en effet, incité son public à se faire vacciner contre le coronavirus, postant sur Instagram une photo de lui recevant son injection. « Soyez cool, soyez vaccinés », a-t-il ajouté en légende de l’image, sur laquelle on le voit, vêtu d’un bonnet et d’un tee-shirt, masqué, recevant sa dose de vaccin. Si la vaccination divise partout dans le monde, la photo du garçon dans le vent a été aimée par près de 500.000 personnes.