2 août 2021

Nathalie Marquay est prête à intégrer le reboot des « Filles d’à côté »

Nathalie Marquay dans le reboot des Filles d’à côté, « ce n’est pas encore signé » mais « ça devrait le faire ». C’est ce qu’a annoncé l’ancienne Miss France devenue actrice à Télé Star. La série culte de la grande époque d’AB Production prépare en effet son retour sur C8 et l’épouse de Jean-Pierre Pernault semble avoir fait mouche.

« J’ai passé le casting en juin, et apparemment mes essais étaient bons », a-t-elle ajouté lors d’un entretien accordé à la publication.

Cela ferait une rentrée chargée pour Nathalie Marquay, qui sort aussi un livre, Moi j’y crois, et s’apprête à remonter sur les planches, au côté de Philippe Chevalier.

Laëtitia Milot retrouve ses anciens collègues de « Plus Belle La Vie »

Ashley Judd remarche, six mois après son terrible accident

Six mois après s’être fracturé la jambe lors d’une randonnée en pleine forêt tropicale au Congo, l’actrice Ashley Judd remarche enfin ! La star a dévoilé sur les réseaux sociaux qu’après ces longs mois de rééducation, elle allait mieux.

« Chers amis, c’est avec déférence et un émerveillement calme que je vous offre cette mise à jour. Aujourd’hui, cinq mois et trois semaines après l’accident dans la forêt tropicale congolaise, j’ai pu remarcher, et de quelle façon ! J’ai fait une randonnée dans le Parc National Suisse », a-t-elle posté sur Instagram en légende de photos et vidéos d’elle.

Mais la route sera encore longue pour Ashley Judd, qui concède devoir encore « retrouver de l’endurance ».