Vendredi 30 juillet 2021

Kevin Smith répond sèchement aux critiques de son remake de Musclor pour Netflix

Depuis sa sortie sur Netflix, la série animée Musclor et les Maîtres de l’Univers, un remake de Musclor signé Kevin Smith est la cible d’un véritable backlash. En effet, certains fans ne digèrent pas la direction adoptée par la série, et tout particulièrement le fait que certains personnages féminins y jouent un rôle prépondérant. Et là-dessus, Kevin Smith a deux mots à leur dire. « Je me dis, ok, bien, c’est ce qu’était le cartoon original dont on prend la p*tain de suite. Allez le revoir. Il y a des filles dans tous les épisodes. Il faut vous y faire, s’est-il agacé lors d’un entretien accordé à Variety. Ça a été intéressant de voir qui est vraiment un fan hardcore. Parce que quiconque dit, “Oh, mec, il n’y a pas assez de Musclor” ou quoi ne comprend pas le dessin animé sur lequel on s’est fondés. »

Jodie Whittaker va quitter Doctor Who

La BBC vient de le confirmer, Jodie Whittaker va quitter Doctor Who. L’actrice qui aura été la première femme à prendre le premier rôle dans l’immortelle série britannique a préféré laisser sa place après trois saisons. A ce titre, le showrunner Chris Chibnall qui avait choisi de caster Jodie Whittaker quitte aussi le navire. Quoiqu’il en soit, la diffusion de la saison en cours va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année et trois épisodes hors-série sont prévus pour 2022. Les paris sont désormais ouverts pour savoir qui prendra la suite en incarnant le 14e Doctor Who de l’histoire, mais les rumeurs s’accordent déjà sur le chanteur Olly Alexander.