Comme de nombreux habitants du nord de l'Italie, George Clooney a été frappé par les intempéries ces derniers jours. Alors qu’une soixantaine de personnes ont dû être évacuées lorsque les inondations ont rendu leurs maisons invivables, l’acteur a révélé que sa propriété, située sur le Lac de Côme, était dans une zone ravagée par des torrents de boue, de pierres et de débris.

« C’est tellement pire que ce que tout le monde pense. Nous étions à Cernobbio et c’était très mauvais, mais ici à Laglio, c’est bien pire. On estime qu’il pourrait se passer des années et des millions de dollars avant qu’ils ne puissent tout réparer », a déclaré la star d’Ocean’s Eleven dans les médias italiens, d’après le New York Post.

Coup de main

Bien loin de constater les dégâts sans réagir, George Clooney a participé aux efforts pour réparer les maisons de ses voisins dévastées.

« Cette ville est là depuis toujours, elle va continuer, elle va être plus forte et revenir en meilleure forme. C’est une ville très résiliente », a ajouté la star.

Si l’on en croit le Sun, la maison de l’acteur, qu’il a achetée pour 14 millions de dollars en 2002, aurait été relativement épargnée par les intempéries, mais il avait déjà été frappé par une inondation en février 2020, quand sa propriété du Berkshire, en Angleterre, avait été assaillie par des torrents d’eau quand la Tamise était sortie de son lit.