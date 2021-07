29 juillet 2021

Chrissy Teigen se fait interpeller par PETA pour avoir acheté un chien de race

Si Chrissy Teigen se fait discrète sur les réseaux après le violent backlash de juin dernier, elle n’a pas pu s’empêcher de présenter au monde Pearl, le magnifique basset qu’elle vient d’adopter avec sa famille.

Mais plutôt que de s’attirer la sympathie de la toile avec cet adorable toutou aux longues oreilles, la modèle et influenceuse se fait enguirlander par la PETA pour avoir acheté un chien de race. « C’est décevant que Chrissy Teigen ait manqué une opportunité de montrer un peu de compassion en ouvrant son cœur et sa maison de Beverly Hills à un chien abandonné quand des millions d’animaux attendent dans des refuges et meurent sans avoir trouvé un foyer aimant », peut-on lire dans un communiqué publié par la PETA.

Simon Cowell aurait mis fin à «X Factor» en Angleterre

Mila Kunis a convaincu Ashton Kutcher de ne pas partir dans l’espace

Le 11 juillet dernier, Richard Branson a remporté son pari en réussissant un vol suborbital avec la navette de sa société Virgin Galactic, ouvrant ainsi la porte au tourisme spatial. Mais il y avait des années que l’entrepreneur avait lancé les pré-ventes et Ashton Kutcher avait acheté son ticket dès 2012 pour 200.000 dollars. Mais au final, l’acteur a préféré renoncer et revendre sa place pour un voyage dans les étoiles. Une décision qu’il a prise sur les conseils avisés de son épouse et mère de ses enfants, Mila Kunis. « Quand je me suis marié et que j’ai eu des enfants, mon épouse m’a fait remarquer que ce n’était pas une décision familiale très intelligente d’aller dans l’espace quand on est parent, a-t-il expliqué à Cheddar News. Alors j’ai fini par revendre mon ticket à Virgin Galactic. »