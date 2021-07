Pendant cinquante ans, il avait traîné sa longue barbe et sa basse sur les scènes du monde entier avec le trio culte ZZ Top. Dusty Hill est mort, à l’âge de 72 ans, et le monde de la musique est en deuil.

« Nous sommes attristés par la nouvelle aujourd’hui que notre Compadre, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil chez lui à Houston, Texas. Nous, ainsi que les légions de fans de ZZ Top dans le monde entier, regretterons ta présence inébranlable, ta bonne humeur et ton engagement permanent à fournir ce fond monumental au ''Top''. Nous serons toujours liés par le Blues. Tu nous manqueras beaucoup, amigo », ont déclaré les autres membres du groupe, Billy Gibbons et Frank Beard, dans un communiqué posté sur Facebook.

John Fogerty, du groupe Creedence Clearwater Revival, qui a collaboré à plusieurs reprises avec le groupe culte, a lui aussi rendu hommage à un musicien qui aura laissé une empreinte durable dans l’histoire du rock.

« Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de Dusty. Nous avons eu la chance de partager la scène avec le grand Dusty et ZZ Top à plusieurs reprises, et si ce n’est pas au paradis du rock & roll, je ne sais pas où il est. Le concert que nous avons donné ensemble la semaine dernière a été son dernier. Cela me brise le cœur », a-t-il posté.

Légende géante

Dusty Hill avait rejoint ZZ Top juste avant l’enregistrement de leur premier album, en 1971. En cinquante ans, le groupe n’a pas changé, Dusty Hill et Billy Gibbons imposant un look jusque-là inédit, avec de longues barbes foisonnantes. La musique de la formation texane touche le monde entier, dépassant les frontières du blues rock.

« Nous avons perdu une autre légende géante de l’Empire du Rock & Roll, M. Dusty Hill… J’envoie mes prières à sa famille et à ses amis. Merci de nous avoir bénis de tes dons », a posté le parrain du funk Bootsy Collins.

Le chanteur de folk Jason Isbell a de son côté salué « un des plus grands bassistes de tous les temps, et une institution du rock ».

Dusty Hill est mort dans son sommeil. Sa famille n’a pas communiqué les causes de son décès