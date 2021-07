Mercredi 28 juillet 2021

Rege-Jean Page sera dans le remake du « Saint »

Rege-Jean Page va jouer dans le remake du Saint ! Après son succès foudroyant dans Bridgerton, l’acteur s’apprête à crever l’écran dans ce remake du film de 1997 avec Val Kilmer, lui-même adapté de la série de romans de Leslie Charteris, qu’il va également produire. Pour le moment, aucun détail n’a été révélé côté scénario, mais d’après Deadline, le réalisateur Dexter Fletcher pourrait bien officier derrière la caméra. D’ici là, Rege-Jean Page doit jouer avec Chris Pine dans le prochain Dungeons & Dragons tandis qu’il vient de terminer le tournage du film Netflix The Gray Man.

Kelly Clarkson doit verser 200.000 dollars de pension alimentaire à son ex-mari

Lucy Liu ne regrette pas sa dispute avec Bill Murray

Lucy Liu ne regrette pas d’avoir dit ses quatre vérités à Bill Murray sur le tournage de Charlie’s Angel. D’après l’actrice qui était l’invitée du podcast Asian Enough, le comportement de l’acteur avait été plutôt agaçant sur le tournage du film de 2000. Non content d’avoir planté des répétitions pour se rendre à une réunion de famille, Bill Murray était revenu sur le plateau en « hurlant des insultes ». « C’était injuste et injustifié. Certains de ses mots étaient inexcusables et inacceptables et je n’allais pas juste m’asseoir et me taire, s’est-elle souvenue. Alors oui, j’ai répondu et je ne le regrette pas. »