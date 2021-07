Mercredi 28 juillet 2021

Paris Hilton met fin aux rumeurs de grossesse

Il y a quelques jours, plusieurs publications ont affirmé que Paris Hilton et son fiancé, Carter Reum, attendaient un enfant. Depuis, l’héritière a démenti la rumeur lors d’un épisode de son podcast This is Paris. « Je me suis réveillée avec environ 3.000 textos. Tous mes iPhones sont en train d’exploser, tous les cinq. Tout le monde me souhaitait des félicitations et était si heureux pour moi. Il y avait des gens dont je n’avais pas entendu parler depuis des années, a-t-elle expliqué. En fait, je plaisante. Je ne suis pas enceinte, pas encore. J’attends pour après le mariage. » Chaque chose en son temps !

Bob Odenkirk («Better Call Saul ») s’effondre sur le tournage

Ruby Rose a été hospitalisée

Ruby Rose a été hospitalisée à cause de complications liées à une récente opération. Dans une Story Instagram relayée par People, l’actrice australienne a expliqué avoir eu beaucoup de mal à trouver un service d’urgences qui veuille bien la prendre en charge. Pour elle, cette surcharge est sans aucun doute due à la résurgence de la pandémie de Covid. « Ça ne devrait pas être aussi difficile pour tout le monde et je ne peux pas imaginer toutes les autres personnes qui ont des problèmes beaucoup, beaucoup plus sérieux actuellement », s’est inquiétée Ruby Rose, avant de conseiller à ses followers de se faire vacciner s’ils le peuvent.