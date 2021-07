Jennifer Lopez a confirmé ce que tous ses fans savaient depuis plusieurs semaines : oui, elle est bien en couple avec Ben Affleck. Le retour de « Bennifer » a été révélé sur Instagram dans une série de posts à l’occasion du 52e anniversaire de la chanteuse et actrice. On la voit poser en bikini, sur un Yacht qui, d’après Page Six, navigue au large de Saint-Tropez en France. Mais sur le quatrième cliché de la série, la star apparaît en pleine étreinte passionnée avec la star de Justice League.

« 5 2... Voilà ce que ça fait… », a-t-elle posté en légende de la série de photos, déjà « likée » 8 millions de fois par ses abonnés.

Pas en reste

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été aperçus ensemble pour la première fois depuis plusieurs années en avril dernier, deux mois après la séparation de la chanteuse avec son ex-fiancé, Alex Rodriguez. Hasard (ou pas ?), ce dernier était également à Saint-Tropez sur un yacht le week-end dernier, où il a pu être aperçu en train de fêter lui aussi son anniversaire avec plusieurs femmes en bikini. Une manière de prouver à son ex qu’il s’est parfaitement remis de leur séparation ?

Quoi qu’il en soit, les fans de Jennifer Lopez et Ben Affleck attendent désormais la prochaine étape de leur relation. Maintenant qu’ils sont « Instagram Official », restent les fiançailles et le mariage ? Mystère…