Lundi 26 juillet 2021

Kanye West est encore en train de travailler sur son nouvel album

Il semblerait bien Kanye West ait décidé de donner une dernière retouche à Donda, son nouvel album dont la sortie était initialement prévue vendredi dernier (23 juillet 2021). Une décision que le rappeur aurait prise après la soirée d’écoute organisée le jeudi précédent au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta et, d’après TMZ , il serait resté sur place pour travailler après y avoir aménagé un studio. Quoiqu’il en soit, Donda pourrait paraître d’ici deux semaines si l'on en croit un tweet posté par l’influenceur Justin Laboy. « Kanye West va déplacer la date de sortie de Donda au 6 août, a-t-il écrit dans un tweet. Merci pour votre patience. Il veut donner à ses fans le meilleur produit possible sans rien précipiter. Il vous aime de tout son cœur. Dieu vous garde. »

Angelina Jolie obtient le retrait du juge en charge de son divorce de Brad Pitt

Henry Golding a un lien surprenant avec la famille royale d’Angleterre

Henry Golding, la star de Crazy Rich Asians, a un lien plutôt inattendu avec la famille royale britannique, et plus particulièrement avec la duchesse de Cambridge. Il a été le coiffeur de son frère ! En effet, avant de connaître le gloire devant la caméra, Henry Golding maniait les ciseaux et le frère de Kate Middleton faisait partie de ses clients de renom. « Je ne sais pas si je dois le dire, mais Kate Middleton avait l'habitude de venir au salon de coiffure où je travaillais. Il y a bien longtemps... J'ai coupé les cheveux de son frère. C'est une famille vraiment douce, une famille très douce. Voilà, c'est mon lien avec la famille royale », a confié le comédien lors d’un passage dans Watch What Happens Live with Andy Cohen.