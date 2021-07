Le roi de la blague absurde est mort… à Vannes. Après le décès de Jean-Yves Lafesse, de nombreuses personnalités du monde de la télévision et de la radio ont souhaité rendre hommage à un comique hilarant, un des pionniers de la caméra cachée et des canulars téléphoniques.

« Madame Ledoux, toulis bernard.. bernard toulis bernard, le préfet qui ne finit pas ses phrases, nicolas Hùlot dans les wc, .. les "canulars" téléphoniques de #lafesse à Europe1 étaient oufs », a posté Christophe Dechavanne sur Twitter, en référence à certains des sketchs mythiques de celui qui était connu essentiellement sous le nom de « Lafesse », son pseudonyme (il s’appelait en fait Jean-Yves Lambert).

Thomas Hugues a lui aussi salué la mémoire d’un humoriste singulier aux blagues hilarantes. « J’ai appris la mort de Jean-Yves Lafesse en entrant dans Montcuq. Véridique ! Ça l’aurait fait marrer, ça ! », a-t-il posté.

Grande tristesse

Raphaël Mezrahi, très proche de Jean-Yves Lafesse et qu’il considérait comme « le boss », a de son côté fait part de sa grande tristesse, expliquant sur Twitter et Instagram qu’il n’arrêtait pas « de pleurer » depuis qu’il avait appris le décès de son ami.

« Grande tristesse. #jeanyveslafesse n’appellera plus au téléphone. Souvenirs multiples de son humour singulier en particulier aux débuts de@canalplusfr dans #zenith. Pensées pour sa famille », a quant à lui écrit Michel Denisot, rejoint par l’ancien président de Canal +, Pierre Lescure, qui a salué l’humour d’un artiste « autant poète que désopilant, aussi aimable que moqueur, surréaliste et (très) honnête homme, libre et contre toutes les injustices sociales ».

Jean-Yves Lafesse souffrait de la maladie de Charcot, diagnostiquée l’année dernière. D’après sa famille, qui a annoncé son décès, sa condition se serait rapidement dégradée en 24 heures. Il avait 64 ans.