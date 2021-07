23 juillet 2021

Cardi B ne fera pas de baby shower pour son deuxième enfant

Cardi B en a assez de faire la fête ! La rappeuse a en effet dévoilé qu’elle n’organisera pas de baby shower pour son deuxième enfant, expliquant qu’elle n’avait « pas envie de revoir les mêmes personnes » qu’à l'anniversaire de sa fille.

« Je ne vais pas faire de baby shower. C’est pour ça que j’ai fait l’anniversaire de Kulture, en faisant une grosse, grosse fête. Je suis submergée quand je fais ces grosses fêtes, et la baby shower serait trop proche de l’anniversaire de Kulture. Voir les mêmes personnes, encore… non », a-t-elle expliqué à Stationhead.

Cardi B a célébré l’anniversaire de sa première fille, Kulture, le 10 juillet dernier.

Britney Spears envoie promener les assistants imposés par son père

Britney Spears avait promis qu’elle avait encore beaucoup à dire et elle a donc décidé de montrer au public son quotidien de personne sous tutelle. La star a ainsi expliqué que toutes ses baskets, qui lui permettent de danser confortablement, étaient usées et elle voulait donc s’en acheter de nouvelles. Sauf que ce n’était pas de l’avis des assistants imposés par son père, qui lui demandaient de « voir ce qu’il y a dans le placard » au lieu de dépenser de l’argent. Peu importe, elle a « fait une Carrie Bradshaw » et commandé de nouvelles paires.

« Je ne vais pas cesser de m’acheter des baskets et des talons. Je ne vais pas me laisser faire, et c’est un euphémisme. Ça fait longtemps que je n’ai pas eu le volant, et maintenant, c’est différent ! », a-t-elle posté, en légende d’une vidéo d’elle, dansant dans son « vrai » salon.