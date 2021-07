22 juillet 2021

Halsey arrête les interviews après avoir été mégenré.e

Halsey a décidé d’arrêter les interviews après avoir été mégenré.e par Allure Magazine, qui a utilisé les mauvais pronoms pour l’artiste, qui souhaite être genré.e au neutre, exigeant donc l’emploi du pronom « iel » (« they/them ») en anglais.

« Hey, @Allure_magazine. Déjà votre journaliste fait de mes pronoms un point principal de votre article, et vous leur avez délibérément manqué de respect en ne les utilisant pas dans l’article. Puis votre admin a abâtardi une citation dans laquelle je discutais du privilège d’être enfant blanc d’un parent noir, puis a intentionnellement utilisé une portion qui était l’antithèse de ce que je voulais expliquer. Tout ceci ironiquement alors que je confessais à votre journaliste que je détestais faire de la presse, parce que je suis exploitée et qu’on me cite mal. Faites p*tain de mieux ? », a-t-iel écrit sur Twitter avant d’effacer ses messages.

Des remontrances qui ne sont pas restées lettre morte, le magazine ayant présenté ses excuses à l’artiste, expliquant avoir « entendu vos retours, et vous avez raison : nous avons m*rdé. Nous ajustons notre article avec Halsey pour utiliser à la fois ''elle'' et ''iel'' »

IAM annule des concerts à cause du Covid-19 quelques jours après s’être opposé au vaccin

Megan Fox a arrêté de boire après avoir dit n’importe quoi en interview

Megan Fox a décidé d’arrêter de boire après une interview aux Golden Globes 2009, durant laquelle elle a tenu des propos… plutôt incohérents. « J’étais assise avec Blake Lively et les Jonas Brothers. Et ils mettent toujours de grandes bouteilles de Moët aux Golden Globes. J’en ai bu plusieurs verres. Maintenant, je ne bois plus, et c’est à cause de ça, j’ai dit plein de trucs que je n’aurais pas dû dire, j’étais belliqueuse. Ça m’a apporté des problèmes », a-t-elle dévoilé à Who What Wear.

L’actrice avait notamment affirmé être le « doppelgänger [sosie] d’Alan Alda », et être un homme.