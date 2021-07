Kanye West est fin prêt à sortir Donda, son très attendu nouvel album studio. Pour preuve : il vient de dévoiler un premier extrait de son nouveau titre No Child Left Behind. Le titre illustre la nouvelle publicité de la marque d’audio Beats by Dre.

On y découvre l’athlète américaine Sha’Carri Richardson sur la ligne de départ, prête à se lancer dans une course. No Child Left Behind fait partie des chansons listées sur l’album de Kanye West que le label G.O.O.D. Music/Def Jam Recordings a envoyé aux médias, dont le NME.

Ses enfants d’abord

Kanye West a par ailleurs diffusé sur son compte Instagram, nettoyé pour l’occasion, plusieurs photos de lui portant des chaînes gravées du nom de ses quatre enfants, North, Chicago, Saint et Psalm. Le rappeur est toujours en plein divorce de Kim Kardashian, qui avait déposé sa demande au début de l’année, citant des « différends irréconciliables » après sept ans de mariage.

Une écoute de l’album de Kanye West aura lieu ce jeudi à Atlanta, comme l’a relayé son collaborateur de longue date Pusha T. Quant à Donda, il est annoncé par le label ce vendredi dans les bacs.