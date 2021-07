20 juillet 2021

Cyril Féraud clashe un twittos indélicat

Si Twitter est l’opportunité pour les fans et les stars d’être en relation directe, c’est aussi l’occasion pour tous les malpolis de la Terre pour s’adresser aux gens comme ils le souhaitent, et tenir des propos orduriers. C’est ce qu’a récemment vécu Cyril Féraud, à qui un twittos a demandé « c’est quand qui il diras qu’il est homo ? il as honte ? (sic) ». L’animateur n’est pas du genre à se laisser faire, et lui a servi une réponse pas piquée des hannetons.

« Et c’est quand que tu vas passer en CE1 pour apprendre la conjugaison ? », lui a lancé le présentateur de Slam.

Capucine Anav va mieux après avoir contracté le variant Delta

Halsey est maman

Carnet rose pour Halsey ! La chanteuse a accouché de son premier enfant, dont le père est Alev Aydin. La star a publié sur Instagram un cliché d’elle et de son compagnon, ainsi qu’un autre d’elle en train d’allaiter.

« Gratitude. Pour la plus "rare" et euphorique des naissances. Motivée par l’amour. Ender Ridley Aydin 14/7/21 », a-t-elle écrit en légende des images, indiquant le nom de son bébé et sa date de naissance.

Halsey et Alev Aydin sont ensemble depuis le mois d’octobre 2020.