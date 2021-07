Dans la série des clashs inattendus de cette saison estivale, voici celui entre Michel Cymes (habitué des clashs) et… Sophie Marceau ! L’actrice de La Boum a apparemment fait des déclarations qui n’étaient pas du goût du docteur du PAF, qui a décidé de répliquer avec son franc-parler habituel.

L’actrice légendaire, qui n’hésite jamais à faire part de ses doutes sur la grande campagne de vaccination, avait récemment refusé de répondre à la question de sa propre injection, éludant le sujet.

« C’est une drôle de question, très personnelle. Me l’auriez-vous posée il y a un an ? Vous voulez en fait savoir si je suis pour ou contre la vaccination. Chacun doit faire en son âme et conscience. Évidemment, je ne suis pas contre les vaccins et il n’est pas question de mettre autrui en danger. Je trouve juste qu’en France on a tendance à prendre trop de médicaments. On ferait mieux d’apprendre aux gens à mieux se soigner naturellement et à se nourrir sainement », avait-elle déclaré dans les colonnes du Journal du Dimanche.

Se taire

Fervent partisan de la vaccination, encouragée par le consensus scientifique, Michel Cymes n’a pas tardé à répondre par média interposé. Ce lundi, c’est donc dans Télé Star qu’il a dit tout le mal qu’il pensait de ce genre de déclaration. « Je pense que quand on est connu et qu’on va contre l’avis des plus grands scientifiques mondiaux, on ferait mieux de se taire et de garder son avis pour soi », a-t-il déclaré.

Sophie Marceau s’était déjà fait remarquer pour ses prises de position discutables l’année dernière, lorsqu’elle avait soutenu le travail des réalisateurs du documentaire complotiste Hold-Up.