19 juillet 2021

Billie Eilish a honte de sa présence Internet passée

Billie Eilish est de cette génération qui est sur Internet depuis son plus jeune âge, et la star a suggéré à Vogue Australia qu’elle n’avait pas posté que des choses brillantes. En tout cas, elle a un peu honte en regardant en arrière.

« Internet fait remonter le passé de chacun, et je me dis "Vous ne vous rendez pas compte que tout le monde est incroyablement embarrassé et a honte de son passé ?" Genre vous n’auriez pas honte de votre passé ? Et peut-être que les autres aussi ? », s’est-elle interrogée.

Une question à laquelle tous ceux qui ont eu un Skyblog dans leur jeunesse peuvent répondre sans hésiter.

Stéphane Bern est en deuil

Stéphane Bern est en deuil : son chien bien aimé, Dash, est décédé. C’est l’animateur lui-même qui a annoncé la triste nouvelle à ses abonnés Instagram, faisant l’éloge de son compagnon à poils pour les 14 années de bonheur passées ensemble.

« Mon vieux chien fidèle et aimant, Dash, s’est éteint ce soir. Je le remercie de tout le bonheur qu’il m’a apporté en près de 14 ans », a-t-il écrit en légende d’une photo prise par Antoine Schneck.

Une nouvelle qui n’aura pas manqué de faire réagir certains de ses amis, comme Steevy Boulay, qui a exprimé son désarroi, ou encore la comédienne Frédérique Bel.