Britney Spears danse, mais est en colère. Une colère qu’elle a exprimée dans deux publications sur Instagram. L’interprète de Stronger a tout d’abord dénoncé « les personnes les plus proches » d’elle qui lui apportent son soutien aujourd’hui, mais étaient totalement absentes depuis qu’elle a été mise sous tutelle.

« Il n’y a rien de pire que lorsque les personnes les plus proches de vous, qui ne se sont jamais levés pour vous, publient des choses sur votre situation, peu importe laquelle, et affichent leur soutien… Il n’y a rien de pire que ça !!! Comment les gens que vous aimez le plus osent-ils dire quoi que ce soit ? M’ont-ils tendu la main pour me sortir de l’eau à l’époque ? Comment osez-vous affirmer publiquement maintenant que vous êtes inquiets ? M’avez-vous tendu la main quand je me noyais ??? Non. Donc si vous lisez ceci, et vous savez qui vous êtes, si vous avez le cran de dire quoi que ce soit de ma situation aujourd’hui pour sauver la face en public, arrêtez avec votre bonne approche quand vous en étiez tellement éloignés auparavant », a écrit Britney Spears.

La famille en ligne de mire

Ce premier message a été publié peu après que sa mère, Lynne Spears, fasse part de ses « sentiments partagés » sur la tutelle de sa fille et envoie une lettre au juge des tutelles pour lui demander de permettre à sa fille de se choisir son propre avocat. Dans le même temps, la petite-sœur de Britney Spears avait publié un longue Story dans laquelle elle affirmait avoir soutenu sa sœur en privé, loin du public. Quelques jours plus tard, une autobiographie de Jamie Lynn Spears était annoncée, promettant des révélations sur sa vie… et la tutelle de sa sœur. L’actrice de Zoey 101 est l’une des deux personnes que cite l’interprète de Toxic dans son second post, partagé le lendemain.

« Je n’aime pas que ma sœur se montre à une remise de prix pour y chanter MES CHANSONS en remix !!!! Mon supposé système de soutien me blesse profondément !!! Cette tutelle tue mes rêves… », a ajouté Britney Spears dans cette nouvelle publication, où elle cite également son père, Jamie Spears, et confirme qu’elle prend sa retraite.

« A ceux qui choisissent de critiquer les vidéos où je danse, sachez que je ne vais me produire sur aucune scène avec mon père qui gère ce que je porte, dis, fais ou pense !!! J’ai fait ça ces 13 dernières années. Je préfère partager ces vidéos depuis mon salon au lieu de monter sur scène à Vegas où certains étaient dans un état tel qu’ils n’arrivaient même pas à me serrer la main et où je me suis retrouvée en contact avec du cannabis tout le temps, ce qui ne me dérangeait pas mais j’aurais aimé aller au putain de spa. Et non, je ne vais pas me farder de maquillage, et essayer encore et encore sur scène une nouvelle fois, avec l’impossibilité de faire ce qui est bien avec des remix de mes chansons pendant des années tout en suppliant de mettre mes nouvelles chansons dans mon spectacle pour mes fans. Donc j’arrête ! », a dénoncé Britney Spears.