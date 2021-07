Joe Exotic va peut-être passer moins de temps que prévu derrière les barreaux. Le dresseur, condamné en 2020 à 22 ans de prison pour avoir engagé des tueurs dans le but d’assassiner sa rivale Carole Baskin et pour cruauté animale, pourrait écoper d’une peine plus légère, si on en croit Deadline.

Joseph Maldonado-Passage (son vrai nom), actuellement en prison à Fort Worth, au Texas, a, avec l’aide de ses avocats, obtenu que l’affaire pour laquelle il a été jugé soit réexaminée. Si les trois juges en charge du dossier ont décidé de confirmer sa condamnation, ils ont choisi d’annuler sa peine pour la réévaluer (et donc, peut-être, de la diminuer). Dans les faits, Joe Exotic devrait rester en prison, mais il pourrait être libéré plus tôt que prévu. L’avocat du condamné a fait valoir que la sentence de son client avait été calculée de façon séparée sur les chefs d’accusation de tentative de meurtre, et les juges ont concédé que les peines n’auraient pas dû s’ajouter.

Plus de série avec Nicolas Cage sur Amazon

Joe Exotic se battait depuis plusieurs mois pour obtenir une libération anticipée. Il avait même caressé l’espoir d’être grâcié par l'ex-président Donald Trump, qui semblait enclin à faire bénéficier de remises de peine certaines célébrités à la fin de son mandat. Le dresseur aura finalement été ignoré par l’ancien occupant de la Maison-Blanche.

Cette bonne nouvelle pour Joe Exotic intervient alors qu’Amazon a annoncé que le projet de série, dans lequel Nicolas Cage devait interpréter le gardien de zoo, a été annulé. Une autre série, pour le service de streaming Peacock, avec Kate McKinnon dans le rôle de Carole Baskin et John Cameron Michelle dans celui de Joe Exotic, est cependant toujours en projet.

Le documentaire Tiger King avait été un des cartons de 2020 sur Netflix.