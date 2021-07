15 juillet 2021

Harry Roselmack se dit embarrassé par sa Légion d’honneur

Harry Roselmack a été élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur ce 14 juillet, mais la décoration le gêne. Le journaliste s’est dit embarrassé que Loïc Liber, seul militaire à avoir survécu à Mohamed Merah le 15 mars 2012, attende encore d’être nommé.

« Je suis nommé, ce 14 juillet, chevalier de la Légion d’honneur. J’en suis surpris car j’avais fait part de mon embarras d’être décoré alors que Loïc Liber espère légitimement (pour le symbole qu’il représente) mais en vain pour l’instant cette décoration », a dévoilé le présentateur de Sept à Huit sur Instagram, avant d’expliquer accepter « néanmoins cette Légion d’honneur avec émotion et la volonté d’en faire le symbole d’une France plus sereine face aux enjeux du Tout-monde ».

Loïc Liber est le seul des trois militaires visés par Mohamed Merah à avoir survécu à l’attaque. Abel Chennouf et Mohamed Legouad avaient quant à eux succombé. Ils avaient respectivement 25 et 23 ans.

Emma Bunton s’est mariée

Harvey Weinstein est officiellement divorcé

Georgina Chapman et Harvey Weinstein ont finalisé leur divorce. La Cour Suprême de Manhattan a mis fin au mariage de la styliste et du producteur déchu, qui purge actuellement une peine de vingt-trois ans de prison pour agressions sexuelles et viol.

La créatrice de mode avait annoncé sa séparation d’avec l’ancien magnat du cinéma après les accusations portées à son encontre en 2017, et demandé le divorce dans la foulée. Un accord avait été trouvé en 2018 concernant leurs biens et la garde de leurs enfants. Georgina Chapman a depuis refait sa vie avec Adrien Brody.