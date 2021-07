Le défi avait été fixé le 23 mai lors de leur «concours d'anecdotes» avec Emmanuel Macron à l’Elysée. Les deux YouTubeurs stars McFly et Carlito l’ont relevé ce mercredi : ils ont volé à bord de deux Alpha Jets de la Patrouille de France lors du défilé militaire du 14-Juillet à Paris.

Dans quelques minutes, la @PAFofficiel avec #McFly et #Carlito, survoleront la plus belle avenue du monde et ouvriront le défilé aérien du #14Juillet. pic.twitter.com/RAQNwHGIxe — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) July 14, 2021

Dans une story publiée sur son compte Instagram, Carlito a fait part de son émotion et de son admiration une fois revenu au sol : « Je suis choqué, je me suis pris des G dans la gueule », explique-t-il appelant à suivre et envoyer beaucoup de « love » au compte de la Patrouille de France. « Ils sont tellement forts, vous n’imaginez pas comme c’est incroyable ce qu’ils font », explique Carlito qui promet que tout le vol a été filmé et sera partagé avec leurs fans dans une vidéo publiée ce dimanche.

« C’était un vrai gage, il a été effectué. Maintenant c’est au tour de monsieur le président » a conclu Carlito. Pour le président de la République, le défi consiste à faire apparaître un « petit cadre » photo avec les visages des Youtubeurs lors d’une prise de parole, « lors du 14 juillet, ou une autre ». A suivre.