13 juillet 2021

Riley Keough rend hommage à son frère un an après son suicide

Riley Keough a rendu hommage à Benjamin, son frère, un an après son suicide. « Cela fait un an aujourd’hui sans toi, petit frère. Tu me manques tous les jours », a-t-elle posté sur Instagram, en légende de photos d’elle et de son frère enfants.

Le petit-fils d’Elvis Presley s’est donné la mort le 12 juillet 2020 en se tirant une balle dans la bouche. Il avait 27 ans.

Clémence Castel remercie les internautes pour leur bienveillance après son coming out

Clémence Castel a annoncé hier être en couple avec Marie, et l’ancienne aventurière de Koh-Lanta a tenu à remercier les internautes pour leurs vœux de bonheur.

« Petite vidéo ce soir pour tous vous remercier de vos nombreux messages suite à mon post d’hier. Vos réactions me font vraiment chaud au cœur. Un grand merci pour tout cela. Je ne m’attendais pas à ça, à autant de positif, donc un grand merci, et je vous dis à très vite », a-t-elle révélé dans sa Story, en vidéo.