13 juillet 2021

Matt Pokora et Christina Milian passent une soirée en amoureux à Saint-Tropez

Matt Pokora et Christina Milian profitent de leurs vacances bien méritées à Saint-Tropez ! Le couple s’est accordé une petite soirée sans les enfants et en amoureux, comme en témoigne l’actrice et chanteuse américaine sur Instagram.

« Une soirée tardive en amoureux avec ce mec sexy », a posté la comédienne sur sa page, en légende d’une photo d’elle et de son chéri.

Matt Pokora et Christina Milian ont entamé leurs vacances en Corse, avant de rejoindre Saint-Tropez.

Angelina Jolie et The Weeknd passent de plus en plus de temps ensemble

Angelina Jolie et The Weeknd seraient-ils en couple ? En tout cas, les deux stars passent beaucoup de temps ensemble ces dernières semaines. Ils ont récemment été vus à un concert privé, deux semaines après avoir été photographiés dînant ensemble, à Los Angeles.

Les représentants des vedettes n’ont pas répondu aux questions de Page Six, mais une source avait précédemment dévoilé à la publication qu’ils « n’essayaient pas de cacher qu’ils dînaient ensemble », ajoutant que le musicien cherche à se faire une place à Hollywood, après avoir joué dans Uncut Gems, d’Adam Sandler. A suivre, donc…